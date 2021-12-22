Sivasspor Rizespor maçında iki gol, iki kırmızı kart
Sivasspor ile Rizespor arasında Sivas'ta oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle berabere bitti. İki takımın da galibiyet serisinin sona erdiği maçta Alper Potuk ve Fabricio Baiano kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Süper Lig’in 18. haftasında üst sıraları zorlamak isteyen Demir Grup Sivasspor ile düşme hattından kurtulmaya çalışan Çaykur Rizespor, Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Kayode ve Pohjanpalo’nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren maçta Rizespor’dan Alper Potuk ve Fabricio Baiano, gördükleri kırmızı kartlarla oyun dışı kaldılar.
Berabere biten maç sonrası ligde Sivasspor’un 4, Rizespor’un da 2 maçlık galibiyet serileri sona ermiş oldu. Sivasspor’un puanı 26’ya, Rizespor’un puanı ise 17’ye yükseldi.
RİZESPOR 9 KİŞİYLE 1 PUANI KURTARDI
İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında Rizespor 10 kişi kaldı. Alper Potuk, 53. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Eksik kalan rakibi karşısında ataklarını sıklaştıran Sivasspor, 72. dakikada Kayode ile öne geçti.
Bu gole Rizespor, iki dakika sonra karşılık verdi. Rizespor atağında kaleciden dönen topu iyi takip eden Pohjanpalo’nun vuruşunu Ali Şaşal çeldi. Hakem önce oyunu devam ettirirken, Video Yardımcı Hakem’den (VAR) gelen uyarı sonrası topun çizgiyi geçtiği anlaşıldı. Bu golle Rizespor beraberliği yakaladı.
Zorlu deplasmanda beraberliği korumaya çalışan eksik Rizespor, tamamen yarı sahasına çekilirken, Sivasspor tüm hatlarıyla galibiyet golünü bulmaya çalıştı. 90+5. dakikada Fabricio Baiano’nun da kırmızı kart görmesiyle Rizespor 9 kişi kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere sona erdi.
TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Sivasspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermediği gözlendi. Soğuk havaya rağmen maça gelen yaklaşık 4 bin taraftarlar ise, maç öncesi futbolcuları tribüne çağırarak “Yumruk şov” yaptırdı.
27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadı'nda büyük boşluklar olduğu da görüldü. Diğer yandan kentte eğitim gören Afrikalı öğrenciler de müsabakayı takip etti.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 5′ Defanstan dönen topla buluşan Fajr şutunu çekti, top yandan auta çıktı.
- 6′ Cofie’nin ara pasında Yatabare ceza alanına girerken yerden vurdu, savunmadan da seken top kaleci Tarık’ta kaldı.
- 17′ Gradel'ın şutunda kaleci Tarık topu çeldi. Dönen topa Yatabare’nin kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.
- 28′ Ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top kaleyi bulmadı.
- 31′ Sağdan Ahmet’in pasında Gradel ceza alanı içinde buluştu, çaprazdan vuruşunu yaptı, top üstten az farkla auta gitti.
- 33′ Soldan Gradel’in pasında Fajr kontrol etti, sol ayağı ile kaleye göndermek istedi, defanstan seken top kornere çıktı.
- 36′ Sağdan Yatabare’nin ceza alanına yerden çevirdiği topa ön direkte Hakan dokundu, kaleye paralel giden top ceza alanı dışına açıldı. Gradel kontrol edip içeriye ortaladı, savunma topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.
- 38′ Gradel’in pasında ceza alanının ön bölgesinden Fajr kaleye vurdu, top yandan auta gitti.
- 40′ Erdoğan ceza sahası sağ çaprazından şutunda top az farkla auta çıktı.
- KIRMIZI KART! 53′ Orta alanda Fajr’a faul yapan Alper Potuk, ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
- 58′ Sol çaprazdan Boldrin serbest vuruşu kullandı, ceza alanında Holmen’in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
- 61′ Soldan Gradel mükemmel ortaladı, Yatabare’nin yakın mesafeden kafa vuruşunda top kaleci Tarık’a takıldı.
- 70′ Erdoğan’ın pasında Yatabare ceza alanına girdi, şutunda top yandan auta gitti.
- GOL! 72′ Sağdan Fajr serbest vuruşu kullandı. Ceza alanında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Cofie’nin önünde kaldı onun vuruşunda topu kontrol eden Kayode’nin şutu defanstan döndü. Dönün topa bir kez daha Kayode vurdu, savunmadan da seken top ağlarla buluştu. 1-0
- GOL! 74′ Rizespor atağında sağdan Boldrin ceza alanına girdi, içeriye çevirdiği topa arka direkte Pohjanpalo vurdu. kaleci Ali Şaşal çeldi. Hakem oyunu devam ettirdikten sonra VAR uyarısıyla oyunu durdurdu. Pozisyonda topun çizgiyi geçtiği belirlenince hakem golü verdi. 1-1
- 81′ Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Fajr kulandı. Doğudan kaleye gönderdiği topa kaleci Tarık sahip oldu.
- 88′ Yaklaşık 40 metreden Yasin’in aşırtma vuruşunu kaleci Ali Şaşal üstten kornere çeldi.
- KIRMIZI KART! 90+5′ Ceza alanı önünde James’i düşüren Baiano ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.