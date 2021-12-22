Sivasspor Rizespor maçında iki gol, iki kırmızı kart

Sivasspor ile Rizespor arasında Sivas'ta oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle berabere bitti. İki takımın da galibiyet serisinin sona erdiği maçta Alper Potuk ve Fabricio Baiano kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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Süper Lig’in 18. haftasında üst sıraları zorlamak isteyen Demir Grup Sivasspor ile düşme hattından kurtulmaya çalışan Çaykur Rizespor, Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Kayode ve Pohjanpalo’nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren maçta Rizespor’dan Alper Potuk ve Fabricio Baiano, gördükleri kırmızı kartlarla oyun dışı kaldılar.

Berabere biten maç sonrası ligde Sivasspor’un 4, Rizespor’un da 2 maçlık galibiyet serileri sona ermiş oldu. Sivasspor’un puanı 26’ya, Rizespor’un puanı ise 17’ye yükseldi.

RİZESPOR 9 KİŞİYLE 1 PUANI KURTARDI

İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında Rizespor 10 kişi kaldı. Alper Potuk, 53. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Eksik kalan rakibi karşısında ataklarını sıklaştıran Sivasspor, 72. dakikada Kayode ile öne geçti.

Bu gole Rizespor, iki dakika sonra karşılık verdi. Rizespor atağında kaleciden dönen topu iyi takip eden Pohjanpalo’nun vuruşunu Ali Şaşal çeldi. Hakem önce oyunu devam ettirirken, Video Yardımcı Hakem’den (VAR) gelen uyarı sonrası topun çizgiyi geçtiği anlaşıldı. Bu golle Rizespor beraberliği yakaladı.

Zorlu deplasmanda beraberliği korumaya çalışan eksik Rizespor, tamamen yarı sahasına çekilirken, Sivasspor tüm hatlarıyla galibiyet golünü bulmaya çalıştı. 90+5. dakikada Fabricio Baiano’nun da kırmızı kart görmesiyle Rizespor 9 kişi kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere sona erdi.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Sivasspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermediği gözlendi. Soğuk havaya rağmen maça gelen yaklaşık 4 bin taraftarlar ise, maç öncesi futbolcuları tribüne çağırarak “Yumruk şov” yaptırdı.

27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadı'nda büyük boşluklar olduğu da görüldü. Diğer yandan kentte eğitim gören Afrikalı öğrenciler de müsabakayı takip etti.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI