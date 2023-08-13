Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin: ‘Daha iyi olacağız’

EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Servet Çetin, Samsunspor karşılaşması sonrası oyuncularını tebrik ederken, ileriye dönük umutlarını paylaştı.

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Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan EMS Yapı Sivasspor’da teknik direktör Servet Çetin, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, “Takımımı tebrik ediyorum. Sıcak havada iyi mücadele ettiler. Mücadele bizim lehimize devam etti. Çok iyi de futbol oynadık.” dedi.

İyi mücadele ederek golü bulduklarını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

“Golü bulduktan sonra doğal olarak biraz geriye yaslandık. Ama çok doğru durduk. Rakibe pozisyon vermedik. 1-0 öndeyken yakalamış olduğumuz bazı kontratak pozisyonlarında özellikle Samu Saiz son paslara biraz dikkat edip takım arkadaşlarına topu geçirebilseydi 2’yi, 3’ü bulabilirdik. Ama dediğim gibi bunları değerlendiremedik. Ben oyuncularımın performansından, mücadelesinden memnunum. İnşallah çok daha iyi olacağız. Gerçekten iyi çalışıyoruz. İnşallah bunun karşılığını ilerleyen maçlarda alacağız.”