CANLI | Sivasspor-Trabzonspor

Süper Lig’in 32. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maçın başlama saati 16.00. Bu karşılaşma öncesinde ev sahibi takım 40 puanla 9. sırada, konuk takım ise 55 puanla 4. sırada yer alıyor.

30. RANDEVU

Sivasspor ile Trabzonspor Süper Lig'de bu maçla birlikte 30. kez karşı karşıya… İki takım arasında geride kalan 29 maçta Sivasspor 1´i hükmen olmak üzere 8, Trabzonspor´un ise 14 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 7 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

MAÇLARI BOL GOLLÜ GEÇİYOR

Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig´de yapılan 29 maçta toplam 75 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 32, Trabzon ise 43 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 75 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3.29 olarak gerçekleşti.

ÜST ÜSTE 3 MAÇ KAZANMAK İSTİYOR

Süper Lig'de 8 maçtır kaybetmeyen ve son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Sivasspor, bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanmak için sahaya çıkıyor. Yiğidolar son 8 maçta, 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

SİVAS’TA 1 İSİM SINIRDA

Yiğidolar'ın Trabzon ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar’da 3’er sarı kartı bulunan Hakan Arslan, Trabzonspor karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.