CANLI | Sivasspor Trabzonspor maçı | Süper Lig 21. hafta

Sivasspor Trabzonspor maçı canlı yayın anlatımıyla Sözcü'de! Lider Trabzonspor, 2022'deki ilk Sivas'ta çıkıyor. Son 4 maçta 10 toplayan bordo-mavili takım zorlu deplasmandan da 3 puanla ayrılıp haftayı mutlu kapatmak istiyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Sivas 4 Eylül Stadı’ndaki mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Maçın başlama saati 16.00. Bu maç öncesinde Sivasspor 29 puanla 9. sırada yer alırken, lider Trabzonspor da 49 puana sahip…

LİGDE 32. RANDEVU

Trabzonspor ile Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig’de 32. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 31 müsabakada Trabzonspor’un 15, Sivas temsilcisinin ise biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor’un 45 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Sivasspor’da bu zorlu mücadele öncesinde 6 eksik var. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Hakan Arslan, Jorge Felix ile Fredrik Ulvestad, soğuk algınlığı geçiren Goutas ve ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

Trabzonspor’da ise milli takım kapında bulunan Kouassai, sakatlıkları bulunan Djaniny ile Trondsen yok. Ayrıca maçın kadrosunda Siopis ile Nwakaeme yer almıyor.