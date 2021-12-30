Sivasspor turu Leke James ile geçti

Sivasspor, sahasında konuk ettiği 1. Lig ekibi Ankaragücü'nü Leke James'in attığı gollerle 2-1 yenerek kupada son 16 takım arasına kaldı.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Sivasspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanarak tur atladı.

Sivasspor’un gollerini 18 ve 56. dakikalarda Leke James kaydetti. Ankaragücü’nün tek golü ise 73’te Şahverdi Çetin’den geldi.

Son 16 turu maçları çekilecek kura sonrasında 8-9-10 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacak. Türkiye Kupası’nda final ise 26 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Henrique sol kanattan kaleyi hedef aldığı sert şutunda kaleci Bahadır üzerine kapanarak topu kontrol etmeyi başardı.

17. dakikada Erdoğan'ın ortasında ceza sahası içesindeki James topa yükselerek kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. 1-0

29. dakikada Bartolomeu ceza sahası içerisine sürdüğü topu korner çizgisine yakın bir noktadan kaleye göndermek istedi. Kaleci Muammer topa hakim olmayı başardı.

32. dakikada ceza sahası içerisindeki Erdi kaleyi hedef aldı. Kale çizgisi üzerinden Azubuike kafası ile topu çevirmeyi başardı.

45. dakikada Ariyibi'nin ortasında ceza sahası içerisindeki Cem, topu sol çaprazdan kaleye göndermek istedi. Top az farkla dışarı çıktı.

50. dakikada Ariyibi'nin ortasında ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Cem’in şutunda Muammer topu kontrol etti.

56. dakikada ceza sahasına giren Uğur’un pasında topla buluşan James'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu ağlara gitti. 2-0

70. dakikada ceza sahası içerisindeki Azubuike'nin aşırtma vuruşunda Bahadır topu parmak uçları ile çeldi.

73. dakikada ceza sahası yayı içerisinden Şahverdi'nin sert şutunda top ağlarla buluştu. 2-1