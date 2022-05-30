Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarında

Türkiye Kupası’nı kazanan DG Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

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Demir Grup Sivasspor, kulüp tarihinin ilk Türkiye Kupası'nı İstanbul’da kazandı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın takımı, Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki finalde Kayserispor’u uzatmalarda 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu ve Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etti.

Kupayı kazanan Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan dahil olacak. Kırmızı-beyazlılar, 18-25 Ağustos’ta oynanacak maçların ardından tur atlarlarsa gruplara yükselecek, elenmesi durumunda ise doğrudan UEFA Konferans Ligi gruplarında yer alacak.

3. kez üst üste Avrupa

Yiğidolar, kupa zaferiyle üst üste 3. kez Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Geçen sezon Villarreal, Maccabi Tel Aviv ve Karabağ ile aynı grupta yer alan Sivasspor, 6 maçta 6 puan toplayarak 3. sırada kalmış ve turnuvaya veda etmişti.

Rıza Çalımbay ve 6 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor

Öte yandan Süper Lig’i 54 puanla 10. sırada tamamlayan Sivasspor'da, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın yanı sıra futbolcular Ahmet Oğuz, Samba Camara, Fayçal Fajr ve Jorge Felix'in sözleşmeleri 31 Mayıs'ta bitecek.

Kırmızı-beyazlılarda bu sezon kiralık olarak oynayan Kayode ve Moussa Konate de mukaveleleri sona eren oyuncular arasında yer alıyor.

Sivasspor yönetiminin, yeni sezon öncesi Rıza Çalımbay ve futbolcularla görüşme yapması bekleniyor.