Sivasspor Yeni Malatyaspor maçında üç puan son dakikada geldi… Seri 15 maça çıktı

Süper Lig’in 38. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor maçında ev sahibi tek golle güldü. Sivasspor’un daha baskılı göründüğü, Yeni Malatyaspor’un oyunu genelde kendi yarı alanında kabul ettiği karşılaşmada gol 88. dakikada geldi. Sivasspor, böylece ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Ligde üst sıraları zorlamak isteyen Sivasspor ile düşme hattı ile arasındaki puan farkını açmaya çalışan Yeni Malatyaspor arasındaki karşılaşmada iki takım da maçın son bölümüne kadar gol kaydedemedi. Sivasspor, tam 19 şut çektiği maçta kaleyi tutturmakta zorlanırken, Yeni Malatyaspor da hızlı hücumlarda yakaladığı birkaç fırsatı değerlendiremedi.

Mücadele son bölüme girilirken baskısını arttıran Sivasspor, aradığı golü 88. dakikada Jorge Felix’le buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Sivasspor’un 1-0’lık galibiyeti ile sona erdi.

SİVASSPOR LİGDEKİ 13. GALİBİYETİNİ ALDI

Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte Süper Lig’de 36. karşılaşmasını oynadı. Sahadan 1-0 galip ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 13. galibiyetini hanesine yazdırdı. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 16 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin 2. haftasında BB Erzurumspor’u 2-0, ligin 5. haftasında Kayserispor’u 3-1, ligin 13. haftasında Konyaspor’u 1-0, 14. haftada Gençlerbirliği’ni 3-1, 18. haftada da Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup ederek ligin ilk yarısını 5 galibiyetle tamamlamıştı. 24. haftada Ankaragücü’nü 4-1 yenen Sivasspor, 26. haftada ise Kayserispor’u 2-0 yenmişti. 30. haftada ise Karagümrük’ü 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, 31. haftada da Göztepe’yi 5-3’lük skorla geçmişti. Kırmızı-beyazlılar 33. haftada Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederken, 34. haftada da Konyaspor'u 3-1 yenmişti. Yiğidolar 35. haftada ise Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etmişti.

Ligde 15 maçtır bileği bükülmeyen Sivasspor, bu beraberlikle puanını 55’e yükseltirken, Yeni Malatyaspor ise 40 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI