Sivasspor yoluna devam ediyor! Petrocub’ı mağlup etti ve turladı (UEFA Konferans Ligi)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön eleme turu rövanş maçında Sivasspor, sahasında Moldova ekibi Petrocub’u konuk etti.İlk maçın ardından Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi de 1-0 kazanan Yiğidolar, adını bir üst tura yazdırdı.

Sivasspor’a galibiyeti getiren gol, 65. dakikada Kayode’den geldi. Sivasspor, 3. Ön Eleme Turu’nda Gürcistan’dan Dinamo Batumi ile karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Fajr’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topu takip eden Hakan Arslan’ın şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

25. dakikada Hakan Arslan’ın kendi yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Sefa Yılmaz, ceza sahasında meşin yuvarlağı istediği gibi kontrol edemeyince önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

34. dakikada Fajr’in sağdan kullandığı serbest vuruşta topa hareketlenen Henrique’nin kafasından seken meşin yuvarlağı kaleci Meira kontrol etti.

35. dakikada Sandu’nun pasında ceza alanı sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Sergiu Platica’nın sert şutunda, top farklı şekilde auta çıktı.

43. dakikada Fajr’in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Caner Osmanpaşa’nın kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

55. dakikada Ahmet topu kale çizgisi önündeki Kayode'ye ortaladı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Kayode pozisyonu değerlendiremedi.

57. dakikada Kayode'nin köşe atışında ceza sahası içerisinde Caner’in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

62. dakikada Ambros'un pasında ceza sahası içerisindeki Mihail Platica topu kaleye göndermek istedi. Top farkla dışarı çıktı.

65. dakikada Uğur'un ortasında ceza sahası içerisindeki Kayode kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

16 AY SONRA TRİBÜNLER DOLDU

DG Sivasspor ile Petrocub arasında Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede kırmızı-beyazlı taraftarlar kendilerine ayrılan yerleri doldurdu. Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Moldova temsilcisi Petrocub ile Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelesi öncesinde taraftarlar stat çevresinde toplandı.

Türkiye'de korona virüs önlemleri kapsamında maçların seyircisiz oynanacağının açıklamasından uzun bir ara sonra taraftarlar tribünde yer aldı. Türkiye'de karşılaşmalarda yüzde 50 kapasite ile tribünlerde taraftar olacağını ifade edilmişti. Yaklaşık 12 bin kadar Sivasspor taraftarı, statta yerini aldı.

Müsabaka öncesinde taraftarlar başta Teknik Direktör Rıza Çalımbay olmak üzere bütün futbolculara tezahüratlarıyla destek verdi.