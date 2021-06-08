Sivasspor’a Fransız orta saha

UEFA Konferans Ligi'nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor, transferde çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, İskoçya Premiership 1. Lig'inde Celtic forması giyen orta saha oyuncusu Olivier Ntcham'ı kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Yunan ekipleri AEK ve Blackpool'un da transfer etmek istediği Fransalı futbolcu Ntcham için, kulübünün 1 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenilirken, transferle ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kariyerinde 215 maça çıkan Olivier Ntcham, 29 gol attı. 25 kez sarı, 1 kez de kırmızı kartla cezalandırılan genç oyuncu, 149 kez ilk 11'de görev alırken, 13 bin 48 dakika sahada kaldı.