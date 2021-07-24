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Sivasspor’da altı futbolcuyla yollar ayrıldı

Sivasspor, sözleşmeleri sona eren altı futbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Güncellenme: 13:58, 24/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Sivasspor’da altı futbolcuyla yollar ayrıldı

Demir Grup Sivasspor, sözleşmeleri sona eren futbolcular Arouna Kone, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Claudemir, Casimir Ninga ve Tyler Boyd'a teşekkür etti.

Konu ile ilgili Sivasspor’dan yapılan açıklamada, sözleşmeleri sona eren 6 futbolcuyla yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, “2020-2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte kulübümüzle olan sözleşmeleri sona eren, Arouna Kone’ye, Robin Yalçın’a, Serhiy Rybalka’ya, Claudemir’e, Casimir Ninga’ya ve Tyler Boyd'a bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadesi kullanıldı.

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