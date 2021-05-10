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Sivasspor’da Fenerbahçe maçı öncesi 6 eksik var

Süper Lig’in 41. haftasında yarın Fenerbahçe’ye konuk olacak olan Sivasspor’da 6 eksik bulunuyor.

Güncellenme: 11:32, 10/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Sivasspor’da Fenerbahçe maçı öncesi 6 eksik var

Sivasspor, Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu zorlu maç öncesi kırmızı-beyazlılarda 6 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları olan defans oyuncularından Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş, Samba Camara ile başarılı orta saha Erdoğan Yeşilyurt, kaleci Mamadou Samassa ve golcü futbolcu Mustapha Yatabare, zorlu müsabakada forma giyemeyecek

Diğer taraftan Yiğidolar, bugün İstanbul'da yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak bu kentte kampa girecek.

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