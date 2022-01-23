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Sivasspor’da futbolculara 4 gün izin verildi

Sivasspor’da milli maçlar nedeniyle verilen arada futbolculara 4 gün izin verildi.

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Sivasspor’da futbolculara 4 gün izin verildi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında dün sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, milli maçlar nedeniyle verilen arada takıma 4 gün izin verdi.

Sivasspor, ligin 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına 27 Ocak Perşembe günü yapacağı antrenmanla başlayacak.

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