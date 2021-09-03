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Sivasspor’da Pedro Henrique sevinci

Bir süredir sakat olan Sivasspor’un Brezilyalı orta saha oyuncusu Pedro Henrique, takımla beraber çalışmalara başladı.

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Sivasspor’da Pedro Henrique sevinci

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Bugün yapılan antrenmanda 3 haftadır sakat olan Sivasspor'un orta saha oyuncusu Pedro Henrique takımla beraber çalışmalara başladı. 31 yaşındaki futbolcunun takımla beraber çalışmalara başlamadı teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Henrique, 3 hafta önce idmanda sol köprücük kemiğinden sakatlanarak yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

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