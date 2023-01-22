Sivasspor’dan Gaziantep FK deplasmanında kritik galibiyet
Düşme hattından kurtulmaya çalışan Sivasspor, ligde uzun zamandır galibiyet hasreti çeken Gaziantep FK'yi deplasmanda mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Gaziantep FK, sahasında Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Sivasspor 2-1 kazandı.
Sivasspor’a galibiyeti getiren golleri Mustapha Yatabare ve Caner Osmanpaşa kaydederken, Gaziantep FK’nin golü Mustafa Eskihallaç’tan geldi.
Sivasspor, bu sonuçla 3 maç aranın ardından sahadan galip ayrılarak puanını 18’e yükseltti. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Gaziantep FK ise 19 puanda kaldı.
Sivasspor 17. dakikada öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Alaaddin ortasını yaptı. Ceza sahasında Yatabare’nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. İkinci yarının başında Sivasspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan kazanılan kornerde Gradel ortasını yaptı. Caner Osmanpaşa’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak 48. dakikada ağlarla buluştu.
Gaziantep FK, 60. dakikada farkı bire indirdi. Kitsiou’nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Mustafa Eskihallaç’ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Sivasspor’un üstünlüğü ile sona erdi.