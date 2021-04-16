Sivasspor’dan Gençlerbirliği karşısında müthiş geri dönüş

Süper Lig’in 35. haftasında Gençlerbirliği ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk takım geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanarak müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Ligde kalma savaşı veren ev sahibi takım 25. dakikada Diego Angelo ile 1-0 öne geçerken, 37. dakikada Johansson ile durumu 2-0’a getirip büyük avantaj elde etti.

Ancak Sivasspor ikinci yarıda bambaşka görüntü ortaya koydu. Rıza Çalımbay’ın devre arasında oyuna aldığı Jorge Felix ve Kayode, konuk takımın beraberlik gollerini 78 ile 83. dakikalarda atarak maça 2-2’lik dengeyi getirdi.

5. sıra için iddiasını sürdürmek isteyen Yiğidolar’ın müthiş baskısı 90+4’te galibiyet golünü getirdi. Gençlerbirliği’nin sol beki Polomat’ın kendi kalesine attığı golle Sivasspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 31 puanla tehlike hattında kalırken, konuk takım Sivasspor ise 50 puanla 7. sıraya yükseldi. Ligin 36. haftasında Sivasspor, Salı günü Beşiktaş ile sahasında; Gençlerbirliği ise aynı gün saat 16.00’da Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

SİVASSPOR REKOR KIRDI

Gençlerbirliği'ni 3-2 yenen Sivasspor, yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti. Yiğidolar'a bu skorun ardından tarihinin en uzun kaybetmeme serisini yakaladı.

3-2'lik Gençlerbirliği galibiyeti sonrası kırmızı-beyazlı kulüp tarihinde ilk kez 12 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Yiğidolar bu sezon 3-1 kaybedilen Alanyaspor maçından sonra oynadığı 12 maçı kaybetmezken, 7 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 26 puan topladı. Sivas temsilcisi, Ankaragücü, Kayserispor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederken, BB Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Hatayspor, Galatasaray ve Trabzonspor ile berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR