Sivasspor’dan zirve yolundaki Konya’ya büyük çelme! Seriyi bitirdiler…

4 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve lider Trabzonspor'un ardından 2. sırada yer alan Konyaspor ligin 20. haftasında Sivasspor'a takıldı. Yiğidolar deplasmanda 66'da bulduğu golle 1-0 kazanıp Konyaspor'a büyük çelme taktı. Konyaspor bu sezon sahasında ilk kez kaybetti.

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Süper Lig’in 20. haftasında lider Trabzonspor’un ardından zirve yarışı veren Konyaspor sahasında Sivasspor’u ağırladı. Topladığı 39 puanla lider Trabzonspor ‘un ardından 2. sırada yer alan Konyaspor yakaladığı 5 maçlık yenilmezlik serisini Sivas karşısında kaybetti. Son 4 maçta aldığı 12 puanla zirveye yaklaşan yeşil beyazlılar 1-0 kaybederek zirve yolunda yara aldı.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin 66. dakikasında Leke James ile golü bulan Sivasspor maçı kazanmayı başardı. Bu sezon 11 maçta görev alan Nijeryalı oyuncu, ligde ilk kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.

SAHASINDA İLK KEZ KAYBETTİ

Seyircisi önünde Yiğidolar’a diş geçiremeyen Konyaspor maç boyunca bulduğu fırsatları değerlendiremedi ve haftayı puansız kapatarak zirve yolunda yara aldı. 2 maçtır kazanamayan Sivasspor da kritik maçta kazanarak 3 puanı cebine koydu. Bu sonucun ardından 39 puanda kalan Konyaspor’un lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 10’a çıktı. İyi bir sezon geçiren Konyaspor sahasında ilk kez mağlubiyet yaşadı. 29 puana çıkan Sivasspor’da 8. sıraya yerleşti.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Sivasspor, Trabzonspor’u ağırlayacak.