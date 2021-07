Sivassporlu Max Gradel’in pozisyonu olimpiyatlara damga vurdu: ‘Bu nasıl kırmızı?’

2020 Tokyo Olimpiyatları Erkekler Futbol Turnuvası D Grubu maçında Fildişi Sahili ve Brezilya karşı karşıya geldi.

Pazar günkü maçta Brezilya Milli Takımı forması giyen Aston Villa orta saha oyuncusu Douglas Luiz, Sivasspor’un Fildişi Sahili’nde mücadele eden yıldızı Max Gradel’e yaptığı faul sonrasında 14. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Can someone tell me how Douglas Luiz has been sent off for this? pic.twitter.com/bCIICoM4vM — Ty Bracey (@TyBracey) July 25, 2021

Görüntülerde Luiz’in önünde koşan Gradel’in sol ayak topuğunun, Brezilyalı futbolcunun sol dizine hafif şekilde çarptığı görülüyor. Orta hakem İsmail Elfath, pozisyon esnasında iki oyuncunun birbirine çok az teması olması nedeniyle Luiz’e ilk önce sarı kart verdi. Ancak VAR incelemesinin ardından Luiz’i doğrudan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Bu karar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, taraftarlar Luiz’in kırmızı kart gösterilmesini çok sert bir karar olarak yorumladı. Bir taraftar, “Luiz’in kırmızı kartı şüphesiz şimdiye kadar gördüğüm en kötü VAR kararı. Kesinlikle inanılmaz” ifadelerini kullandı. Öte yandan iki takım arasındaki mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.

That Douglas Luiz red card at the Olympics is without a doubt the worst VAR call I’ve ever, ever seen. Absolutely unbelievable. — Tom Parker (@ThomasTParker) July 25, 2021

Douglas Luiz is sent off for Brazil. No way its a red card btw. Very harsh indeed. #avfc | #utv | #vtid — Aston Villa Statto (@AVFCStatto) July 25, 2021