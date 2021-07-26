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Sivassporlu Max Gradel’in pozisyonu olimpiyatlara damga vurdu: ‘Bu nasıl kırmızı?’

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Fildişi Sahili ile karşılaşan Brezilya Milli Takımı'nda, Douglas Luiz'in 14. dakikada gördüğü kırmızı kart şaşkınlık uyandırdı. VAR tarafından verilen kırmızı kart kararı için 'şimdiye kadarki en kötü karar' yorumu yapıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:43, 26/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Sivassporlu Max Gradel’in pozisyonu olimpiyatlara damga vurdu: ‘Bu nasıl kırmızı?’

2020 Tokyo Olimpiyatları Erkekler Futbol Turnuvası D Grubu maçında Fildişi Sahili ve Brezilya karşı karşıya geldi.

Pazar günkü maçta Brezilya Milli Takımı forması giyen Aston Villa orta saha oyuncusu Douglas Luiz, Sivasspor’un Fildişi Sahili’nde mücadele eden yıldızı Max Gradel’e yaptığı faul sonrasında 14. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Görüntülerde Luiz’in önünde koşan Gradel’in sol ayak topuğunun, Brezilyalı futbolcunun sol dizine hafif şekilde çarptığı görülüyor. Orta hakem İsmail Elfath, pozisyon esnasında iki oyuncunun birbirine çok az teması olması nedeniyle Luiz’e ilk önce sarı kart verdi. Ancak VAR incelemesinin ardından Luiz’i doğrudan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Bu karar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, taraftarlar Luiz’in kırmızı kart gösterilmesini çok sert bir karar olarak yorumladı. Bir taraftar, “Luiz’in kırmızı kartı şüphesiz şimdiye kadar gördüğüm en kötü VAR kararı. Kesinlikle inanılmaz” ifadelerini kullandı. Öte yandan iki takım arasındaki mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.

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Yayınlanma Tarihi:14:35,