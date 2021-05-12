Sivasspor’un Avrupa inadı

Sivasspor; Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde üç kulvarda yer aldığı sezona kötü bir başlangıç yapmıştı. Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra yükselişe geçen Yiğidolar, yeniden ilk 5 için hedefini ortaya koydu.

Gradel, Kayode, Fayçal Fajr, Ahmet Oğuz ve Hakan Arslan gibi etkili isimleri formunu bulan Sivasspor, son olarak dün deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek 5. sıraya yerleşti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, yenilmezlik serisini de 18 maça yükseltti.

Süper Lig'de 62 puanla 5. sıraya yerleşen, bu hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Sivasspor, kalan tek maçını kazanarak ligdeki yerini garanti altına almak istiyor.

BU SEZON İSTANBUL’DA İLK KEZ KAZANDI

Sivasspor, bu sezon Süper Lig'de İstanbul temsilcileriyle deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda istediği performansı sahaya yansıtamamıştı. Bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu 5 Süper Lig maçında sırasıyla birer beraberlik ve mağlubiyet alan Sivasspor, son ziyaretinde ise Galatasaray ile 2-2 berabere kalmıştı. Yiğidolar bu kötü seriye dün son verdi. Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenen kırmızı-beyazlılar, bu sezon ilk kez İstanbul deplasmanından 3 puanla döndü.

Sivasspor'un bu sezonki İstanbul'da oynadığı maçlar şöyle:

Karagümrük: 1 – Sivasspor: 1

Beşiktaş: 3 – Sivasspor: 0

Başakşehir: 1 – Sivasspor: 1

Kasımpaşa: 2 – Sivasspor: 0

Galatasaray: 2 – Sivasspor: 2

Fenerbahçe: 1 – Sivasspor: 2

KALESİNDE ÜÇ MAÇ SONRA GOL GÖRDÜ

Fenerbahçe maçına kadar kalesinde son 3 maçta gol görmeyen Sivasspor, ligde son olarak 24 Nisan 2021'de deplasmanda Denizlispor'un 1 golüne engel olamamıştı. Sivasspor, Denizli maçının ardından oynadığı Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarını gol yemeden tamamlamıştı.

Kırmızı-beyazlıların bu serisi dün oynanan ve 2-1'lik skorla sona eren Fenerbahçe maçının ardından son buldu.