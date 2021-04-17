Sivasspor’un bileği bükülmüyor… Rekor seri

Süper Lig'de 12. galibiyetini Gençlerbirliği karşısında deplasmanda 3-2'lik sonuçla alan Sivasspor, puanını 50'ye çıkarttı. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenilen kırmızı-beyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Yiğidolar, dün oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 12 maça çıkarttı ve kulüp tarihinin rekorunu kırmayı başardı.

Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 7 galibiyet ve 5 beraberlikle 26 puan elde etti. Sivasspor ayrıca bu sezon 47 gol atarken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.

RIZA ÇALIMBAY’IN ANKARA TAKIMLARINA ŞANSI TUTUYOR

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın Ankara takımlarına karşı oynadığı maçlardaki istatistiği dikkat çekiyor. Ankara takımlarına rakip olduğu son 16 Süper Lig maçını kaybetmeyen Teknik Direktör Rıza Çalımbay, başarılı bir grafik ortaya çıkarttı. Deneyimli teknik adam Çalımbay, söz konusu maçlarda 10 galibiyet ve 6 beraberlikle ayrılırken, 34 kez gol sevinci yaşadı.