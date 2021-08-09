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Sivasspor’un en ucuz kombinesi 227 lira

Sivasspor’un 2021-2022 sezonunda Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynayacağı maçlardaki kombinelerin genel satışı başladı.

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Sivasspor’un en ucuz kombinesi 227 lira

Sivasspor Kulübü, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmalarında geçerli olacak kombinelerin genel satışının başladığını duyurdu.

Kombine satışının Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) ve Buruciye Medresesi bahçesinde bulunan Passolig gişelerinde yapılacağı açıklandı.

Kombinelerin fiyatı ise şöyle:

  • 1. Kategori VIP Alt B, E, F Blok: 647,50 TL
  • 2. Kategori Maraton Alt ve Üst C-D-E Blok: 429,50 TL
  • 3. Kategori Maraton Alt ve Üst A-B-F-G Blok: 329,50 TL
  • 4. Kategori Osman Seçilmiş Tribünü Güney At ve Üst Tüm Bloklar: 227,50 TL
  • 5. Kategori VIP Üst B Blok Bayan Tribünü: 227,50 TL
Avrupa Sivas Sivasspor Süper Lig Türkiye Türkiye Kupası UEFA Ziraat Türkiye Kupası