Sivasspor’un imdadına Yeni Malatyaspor yetişti: 2-1

4 maçtır kazanamayan Sivasspor, ligin son sırasında 13 maçlık galibiyet hasretiyle bu maça çıkan Yeni Malatyaspor'u geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı’ndaki mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanarak 4 maç aradan sonra galip geldi.

İç sahada 13 Aralık’tan bu yana, toplamda da 9 Ocak’tan bu yana ligde maç kazanamayan Sivasspor, Yeni Malatyaspor karşısında da 33. dakikada geriye düştü. Yan hakem ilk önce ofsayt için bayrağını kaldırsa da VAR kontrolü sonrasında Kenan Özer’in altıpas üzerinde filelere gönderdiği top gol değeri kazandı: 0-1.

İlk yarıyı yenik kapatan Sivasspor, ikinci yarıya daha baskı başladı. 52. dakikada sol kanattan Gradel’in kullandığı serbest vuruşta Kayode ön direkte topa dokunarak maça 1-1’lik dengeyi getirdi.

FAJR’DAN ENFES GOL

İlk golün asistini yapan Gradel, ikinci golde de pası veren isim oldu. Faycal Fajr ceza sahası dışından çektiği sert ve düzgün vuruşta topu kaleye gönderdi. Kaleci Ertaç müdahale etmeye çalışsa da Sivasspor’un 2-1 öne geçmesine engel olamadı.

Geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Sivasspor galibiyet hasretine son verdi.

Sumudica’nun gönderilmesinden sonra takımın futbolcularından Adem Büyük ile yola devam eden Yeni Malatyaspor ise üst üste 14. maçında da galibiyet hasretine son veremedi.

Bu sonucun ardından Sivasspor 34 puanla 11. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise son sırada 16 puanla kaldı.

Ligin 26. haftasında Cumartesi günü Yeni Malatyaspor, sahasında Antalyaspor’u konuk edecek. Sivasspor ise Pazar günü Karagümrük deplasmanına çıkacak.