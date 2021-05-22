Sivasspor’un istikrar abidesi Max Gradel

Kırmızı-beyazlı ekipte Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 48 müsabakada forma giyen Gradel, 45 kez de maçlara ilk 11'de başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda vazgeçemediği isimler arasında yer almayı başaran Gradel, bu maçlarda 4 bin 32 dakika oyunda kaldı.

Gradel’i Fayçal Fajr takip etti

Max Gradel'i 44 maçta 3 bin 781 dakika sahada kalan kırmızı-beyazlı takımın başarılı futbolcusu Fayçal Fajr takip etti. 32 yaşındaki oyuncu 43 kez ilk 11'de görev alırken, 9 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

Robin Yalçın 43 maçta forma giydi

Kırmızı-beyazlı ekibin bir diğer tecrübeli futbolcusu Robin Yalçın, 43 maçta 3 bin 359 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki orta saha, geride kalan sezonda 1 gol, 2 asist yapma başarısı gösterdi. Takım kaptanı Hakan Arslan ise 42 maçta 3 bin 502 dakika oyunda kaldı.

Futbolcuların forma giydiği maç sayısı