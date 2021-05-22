Sivasspor’un istikrar abidesi Max Gradel

Kırmızı-beyazlı ekipte Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 48 müsabakada forma giyen Gradel, 45 kez de maçlara ilk 11'de başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda vazgeçemediği isimler arasında yer almayı başaran Gradel, bu maçlarda 4 bin 32 dakika oyunda kaldı.
Gradel’i Fayçal Fajr takip etti
Max Gradel'i 44 maçta 3 bin 781 dakika sahada kalan kırmızı-beyazlı takımın başarılı futbolcusu Fayçal Fajr takip etti. 32 yaşındaki oyuncu 43 kez ilk 11'de görev alırken, 9 kez de sarı kartla cezalandırıldı.
Robin Yalçın 43 maçta forma giydi
Kırmızı-beyazlı ekibin bir diğer tecrübeli futbolcusu Robin Yalçın, 43 maçta 3 bin 359 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki orta saha, geride kalan sezonda 1 gol, 2 asist yapma başarısı gösterdi. Takım kaptanı Hakan Arslan ise 42 maçta 3 bin 502 dakika oyunda kaldı.
Futbolcuların forma giydiği maç sayısı
- Sivassporlu futbolcuların 2020-2021 sezonunda forma giydiği maç sayısı ve sahada kaldığı süreler şöyle:
- 48 maç Max Gradel – 4032 dakika
- 44 maç Fayçal Fajr – 3781 dakika
- 41 maç Uğur Çiftçi – 3521 dakika
- 42 maç Hakan Arslan – 3502 dakika
- 43 maç Robin Yalçın – 3359 dakika
- 35 maç Caner Osmanpaşa – 2996 dakika
- 39 maç Mustapha Yatabare – 2779 dakika
- 35 maç Samba Camara – 2605 dakika
- 36 maç Claudemir – 2208 dakika
- 33 maç Erdoğan Yeşilyurt – 2119 dakika
- 24 maç Mamadou Samassa – 2072 dakika
- 40 maç Olarenwaju Kayode – 2017 dakika
- 22 maç Ali Şaşal Vural – 1920 dakika
- 32 maç Isaac Cofie – 1890 dakika
- 19 maç Ahmet Oğuz – 1597 dakika
- 17 maç Aaron Appindangoye – 1487 dakika
- 22 maç Ziya Erdal – 1068 dakika
- 41 maç Arouna Kone – 846 dakika
- 15 maç Tyler Boyd – 750 dakika
- 22 maç Casimir Ninga – 748 dakika
- 20 maç Jorge Felix – 442 dakika
- 5 maç Muammer Yıldırım – 420 dakika
- 5 maç Kerem Atakan Kesgin – 159 dakika
- 4 maç Alaaddin Okumuş – 105 dakika