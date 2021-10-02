Sivasspor’un yenilmezlik serisi sona erdi

Beşiktaş'a mağlup olan Sivasspor'un yenilmezlik serisi Vodafone Park'ta son buldu.

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Demir Grup Sivasspor, ligin 8. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Süper Lig'de sezona inişli-çıkışlı grafikle başlayan Sivasspor, 5 maç aradan sonra mağlup oldu. Ligde bu sezonki tek yenilgisini 1. haftadaki Konyaspor ve 2. haftada Trabzonspor maçında yaşayan kırmızı-beyazlı takım, bu maçlardan sonra 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken mağlubiyet görmedi.

Beşiktaş karşılaşmasıyla Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

ÜÇÜNCÜ MAĞLUBİYET

Sivasspor, Beşiktaş mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 8. maçını oynadı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 3. yenilgisini elde etti. Yiğidolar, ligin ilk haftasında Konyaspor'a 1-0 ve ikinci haftada Trabzonspor'a 2-1 yenilmişti.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 8 mücadelede 11 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.