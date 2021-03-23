Skandal hata sonrası kovuldu… Bayern Münih’in yıldızı milli takıma gidemedi

Afrika Kupası Eleme maçlarında Kamerun, 26 Mart’ta Yeşil Burun Adaları, 30 Mart’ta ise Ruanda ile karşı karşıya gelecek. Kamerun Futbol Federasyonu tarafından yapılan skandal hata nedeniyle Bayern Münih’in yıldız futbolcusu Eric Maxim Choupo-Moting, kritik maçlarda takımdaki yerini alamayacak.

Akıl almaz karışıklık, Kamerun Futbol Federasyonu’nda futbolculara milli davet yollayan görevlinin, maili başka bir isme atması ile yaşandı. Görevli, Choupo-Moting ya da Bayern Münih yerine yerine yanlışlıkla federasyonun adresine mail attı. Kendisine davet gelmediği için federasyona geri dönüş yapmayan Choupo-Moting, aday kadroda yer almadığını düşündü. Kamerun Milli Takım Teknik Direktörü Antonio Conceiçao da, Chupo-Moting’in milli davete dönüş yapmadığı için kadroda yer almadığını açıkladı.

Kendi kendisine mail atan görevlinin işine son verildi.

Babası şakına döndü

Choupo-Moting’in babası Camille, oğlunun milli takıma davet edilmediğini öğrenince Bayern Münih yetkilileri ile konuştu. Corona virüsü tedbirleri nedeniyle Robert Lewandowski ve David Alaba’nın milli takımlarına gitmelerini istemeyen Alman ekibinin, oğlunun da milli takıma gitmesine izin vermediğini düşünen Camille, aldığı cevap ile şaşkına döndü.

Bayern Münih yetkilileri, kendilerine Choupo-Moting ile ilgili milli davet gelmediğini söyledi. Oğluna da davet gelmediği için Camille, Kamerun Futbol Federasyonu’na olanları öğrenmek için başvuruda bulundu. Bunun üzerine skandal hata ortaya çıktı. Naja TV’de katıldığı bir programda yaşananları anlatan Camille “Bu tam bir amatörlük” dedi.

Camille, sözlerine “Bir yere mail gönderdiğinizde, gönderdiğiniz kişiye ya da kuruma ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmeniz gerekir. Kamerun Futbol Federasyonu’nda bu görevi yapan kişi, anlaşılan o ki kontrol etmemiş. Sonra da bizi suçluyorlar. Anlamadığım bu nasıl oğlumun ya Bayern Münih’in hatası olabiliyor” ifadelerini kullandı.

Bu ilk değil

Bu olay, Choupo-Moting’in teknoloji nedeniyle başına gelen ilk kötü olay değil… 32 yaşındaki futbolcu, 2011 yılının devre arasında Köln’e transfer olacakken sıkıntı yaşamıştı. O dönem Hamburg’da forma giyen Choupo-Moting, transfer belgeleri arızalı faks nedeniyle Almanya Futbol Federasyonu’na ulaşmadığı için Köln’e gidememişti.

Yaşanan sıkıntı sonrası 13 dakika geç giden faks nedeniyle Chupo-Moting’in transferi gerçekleşmemişti. Yarım sezon daha Hamburg’da kalan Choupo-Moting, Temmuz 2011’de bedelsiz olarak Mainz’e imza atmıştı.