CANLI | Slavia Prag Fenerbahçe maçı | UEFA Konferans Ligi

Slavia Prag Fenerbahçe maçının canlı yayın anlatımı Sözcü'de! UEFA Konferans Ligi Son 16 play-off turunun ilk maçını 3-2 kaybeden Fenerbahçe, Çekya'da 2 farklı kazanıp 90 dakika sonunda turlamak istiyor.

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UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Slavia Prag ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Eden Arena’da oynanan mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetiyor.

Kadıköy’deki maçı 3-2 kaybeden Fenerbahçe, deplasman golü kuralının kaldırması nedeniyle maçı bir farklı kazanırsa karşılaşma uzatmalara gidecek. Eğer Fenerbahçe sahadan iki farklı galibiyetle ayrılsa tur biletini cebine koyacak. 90 dakika Slavia Prag galibiyet veya beraberlikle sonuçlanırsa Fenerbahçe, Avrupa’ya veda edecek.

FENERBAHÇE’NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe’de sakat olan Luiz Gustavo ve Filip Novak’ın yanı sıra sarı kart cezalısı Mija Zajc bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca UEFA listesine dahil edilmeyen Miguel Crespo ile Diego Rossi de takımdaki yerlerini alamayacak.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında çıktığı 239 maçta 87 galibiyet alıp 51 kez berabere kaldı ve 101 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.