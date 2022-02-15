Slavia Prag, İstanbul’a teknik direktörsüz geldi!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Slavia Prag'da teknik direktör Jindrich Trpisovsky ve oyuncu Lukas Masopust'un İstanbul'a gelmediğini açıklandı.
Perşembe akşamı temsilcimiz Fenerbahçe ile İstanbul’da UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçına çıkacak olan Slavia Prag, kafilesini açıkladı.
Prag Vaclac Havel Havalimanı’ndan İstanbul’a gelen Slavia Prag’ta teknik direktör Jindrich Trpisovsky ile yıldız futbolcu Lukas Masopust’un sağlık problemleri nedeniyle kafilede yer almadığını açıkladı.
Fenerbahçe ile oynanacak maçta Slavia Prag’ın teknik sorumluluk görevini yardımcı antrenör Zdenek Houstecky’nin üstleneceği kaydedildi.
Fenerbahçe ile Slavia Prag, perşembe akşamı 20.45’te Kadıköy’de karşı karşıya gelecek.