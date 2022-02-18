Slavia Prag’ın yıldızı Peter Olayinka hakkında bilinmeyen gerçek! Yıllar önce…

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup eden Slavia Prag'ın yıldızı Peter Olayinka hakkında ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

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UEFA Konferans Ligi Play-Off maçında dün Fenerbahçe’yi İstanbul’da 3-2 mağlup ederek Prag’da 24 Şubat’ta oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalayan Slavia Prag’ın yıldızlarından Peter Olayinka’nın yolunun yıllar önce Ege takımlarından geçtiği öğrenildi.

Çek temsilcisinde maça ilk 11’de başlayıp 90 dakika sahada kalan 26 yaşında 1.88 boyundaki Nijeryalı forvet, 2013 yazında uzun süre 1’inci Lig ekibi Denizlispor, 2014’te ise o dönem Süper Lig’de yer alan Akhisarspor’la antrenmanlara çıktı.

İki takımda da denenip hazırlık maçlarında da forma giyen Olayinka’nın Türkiye’ye transferi yetersiz bulunması ve maliyeti nedeniyle gerçekleşmedi. Avrupa’da birçok ülkeyi gezdikten sonra 4 sezondur Slavia Prag’ta yıldızlaşan, Nijerya Milli Takımı’nda da forma giymeye başlayan futbolcu, takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona, Inter ve Borussia Dortmund, UEFA Avrupa Ligi’nde ise çeyrek finalde Chelsea ve Arsenal gibi devlere karşı oynadı.

Slavia Prag’ın 2018 yılında Gent’ten 3.2 milyon Euro’ya transfer ettiği Peter Olayinka’nın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro…