Sofiane Feghouli, Galatasaray’a veda etti

Galatasaray'da 5 yıllık Sofiane Feghouli dönemi sona erdi! 32 yaşındaki Cezayirli futbolcu, Twitter'dan veda mesajı yayınladı.

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5 sezondur Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli, Twitter’dan sarı-kırmızılı takıma veda etti. Adana Demirspor maçı sonrasında çocuklarıyla tribünleri selamlayan Cezayirli oyuncu, taraftarlara teşekkür etti.

2017 yılında Premier Lig ekibi West Ham’dan 4 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. 32 yaşındaki, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Galatasaray’dan 3.85 milyon Euro yıllık ücret alıyordu.

Feghouli’nin veda sözleri şöyle;

“Göstermiş olduğunuz misafirperverlik, saygı ve kendimi İstanbul'da Galatasaray'da evimdeymiş gibi hissettiren Türk halkına, bana gösterdikleri sevgi ve aşk adına taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir onurdu.”

Feghouli, Galatasaray formasıyla 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken; 161 maçta 33 gol ve 31 asistlik performans sergiledi.

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