Son ana kadar Gedson Fernandes! Kartal 2 Eylül’e kadar vazgeçmeyecek…

22 yaşındaki oyuncuyla anlaşan siyah-beyazlılar, Benfica’yla pazarlıklarına devam ediyor. Transfer döneminin son saatlerine kadar görüşmeler sürecek.

Ali AYDIN

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TRANSFERDE nokta atışlar yapan Beşiktaş'ın Gedson Fernandes inadı bitmiyor. Siyah-beyazlı yönetim, görüşmeler yaptığı 22 yaşındaki futbolcuyla maaş konusunda anlaşmaya vardı. Benfica'nın bonservis istemesi nedeniyle pazarlıklar devam ediyor. Benfica'da yedek kaldığı için Şampiyonlar Ligi'nde forma giyme hedefiyle siyah-beyazlılara gelmeyi kabul eden 22 yaşındaki oyuncu, bu krizin çözülmesini bekliyor. Beşiktaş da oyuncusunu kiralamaya yanaşmayan Benfica'nın inadının kırılması için 2 Eylül'e kadar bekleme kararı aldı. Yönetim, 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece TSİ 01.00'e kadar UEFA'ya teslim edilmesi gereken kadroya Gedson Fernandes'i yazdırmayı planlıyor.

ADANA DS’DEN RIDVAN’A KANCA

BEŞİKTAŞ'TA Umut Meraş transferi sonrası N'Sakala ve Rıdvan Yılmaz ile sol bekteki isim sayısı 3'e çıktı. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Adana Demirspor, Rıdvan'a talip oldu. Mavi Şimşekler'in 20 yaşındaki sol bek için kiralama teklifi yaptığı belirtilirken Sergen Yalçın'ın, Rıdvan'ı göndermeyi düşünmediği ancak

görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

PAOK LJAJİC’E TALİP

KADRO dışı bırakılan ve kendisine kulüp aranan Adem Ljajic'e Komşu'dan talip çıktı. Yunan basınında çıkan habere göre Teknik Direktör Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK, Boşnak asıllı Sırp yıldızla ilgileniyor. Yunan ekibi, yakın zamanda resmi teklifini yapacak.