SON DAKİKA | 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’dan alındı maç Porto’da oynanacak

2021 Şampiyonlar Ligi finalinin Porto'nun Estadio do Dragao stadında oynanacağı resmi olarak açıklandı… Final geçtiğimiz yıl da Türkiye’de oynanacaktı ancak pandemi koşulları nedeniyle Portekiz’in Lizbon kentinde bulunan Estadio da Luz’da yapılmıştı. Bu sezona ertelenen Türkiye finali tekrar Portekiz’e alındı.

Manchester City ile Chelsea’nin finale kalmasının ardından İngiliz hükümetinin seyahat konusunda aldığı kararlar planları değiştirdi. 2020-21 sezonuna ait final İstanbul’dan alındı ve Porto’ya verildi. İki İngiliz takımın Şampiyonlar Ligi finaline kalması ve İngiliz hükümetinin Türkiye’ye seyahat konusunda aldığı kararların ardından UEFA harekete geçmişti. Finalin belirli sayıda seyirci ile oynatmak istenmesi ayrıca Türkiye’ye gelecek oyuncuların alınan kararlar gereği 10 günlük karantina sürecinin olması ve EURO 2020’de forma giyme durumlarını etkilemesi göz önünde bulunduruldu.

UEFA, finalin Türkiye'den Portekiz'e taşınma gerekçesi olarak Covid-19 hususunda Türkiye'nin İngiltere tarafından kırmızı listede bulunmasını gösterdi. Daha önce İstanbul’da final mücadelesi verecek Manchester City ve Chelsea takımlarına 4’er bin kişilik kontenjan açılacağı açıklanmıştı bu rakam Porto’da 6 bine çıkarıldı.

NİHAT ÖZDEMİR ‘KUZU KUZU GELİP OYNAYACAKLAR’ DEMİŞTİ

İngiltere hükümetinin UEFA’ya başvuruda bulunarak final maçının Londra’da ya da başka bir şehirde oynanmasını istemesinin ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir’in sözleri gündem olmuştu. Özdemir finalin İstanbul’dan alınma gündemi ile ilgili olarak;

“Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz. Bu maç inşallah 29 Mayıs’ta İstanbul’da oynanacak” ifadelerini kullanmıştı.

UEFA’nın finali İstanbul’dan alarak Porto’ya vermesinin ardından Nihat Özdemir’in bu açıklamaları sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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CEFERİN: TARAFTARLARIN TAKIMLARINI GÖRMELERİNİ ENGELLEMEK BİR SEÇENEK DEĞİLDİ

UEFA Başkanı Ceferin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hepimiz, bir daha böyle günler görmek istemediğimizi umuyor. Taraftarlar, takımlarını canlı izlemeden 12 aydan fazla zaman geçirdi. Şampiyonlar Ligi finali ise kulüp futbolunun zirvesi. Bu nedenle taraftarların takımlarını görmelerini engellemek bir seçenek değildi. Bir uzlaşmanın bulunmasından ötürü mutluyum.”

‘YAKIN GELECEKTE İSTANBUL VE TÜRKİYE’DE OLMAYI UMUYORUZ’

“Türk futbol yetkililerinin, son iki yılda İstanbul’u final için başarılı bir şekilde hazırlaması nedeniyle UEFA bu karardan ötürü üzgünlük duyuyor. UEFA, devam eden ortalık ve işbirliği ruhunun yanı sıra bu özel durumda gösterdikleri anlayış için de Türkiye’ye minnettardır. Yakın gelecekte İstanbul’un büyük organizasyonlara ev sahipliği yapması için önemli fırsatlar acilen aranacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk yetkililer, UEFA’nın isteğini anlayışla karşıladı. Türkiye Futbol Federasyonu ve yetkililer, her zaman UEFA’nın güvenilir ortakları olmuştur. Türkiye, yıllar boyu birçok UEFA etkinliğinde büyük bir başarıyla ev sahipliği yapmıştır. Yakın gelecekte, Şampiyonlar Ligi finali ve daha birçok etkinlik için İstanbul ve Türkiye’de olmayı umuyoruz.”