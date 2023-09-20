Son dakika… A Milli Takım’da Stefan Kuntz dönemi resmen sona erdi

A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu Alman hoca ile yollarını ayırdı.

Sozcu.com.tr

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A Milli Takım’da Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz görüşmesi Riva Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alman hoca ile fesih konusunda anlaşma sağlandı. Karşılıklı anlaşmanın ardından Milli Takım’da Stefan Kuntz dönemi resmen sona erdi. TFF’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

”Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır.

Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.”

Alman çalıştırıcının 1.2 milyon Euro değerinde tazminat alacağı belirtiliyor ancak bu konuyla ilgili henüz resmi bir bildiri yayımlanmadı.

TEPKİLER ERMENİSTAN MAÇI İLE ARTTI

EURO 2024 elemelerindeki Ermenistan beraberliği ve ardından 4-2’lik Japonya yenilgisi sonrası Ay-Yıldızlılarda adeta kırılma yaşanmıştı. Teknik Direktör Stefan Kuntz, futbolcularını, “Yüzde 100’lerini vermiyorlar” diyerek hedef tahtasına koymuştu. Bu sözlerin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise “Kuntz kendi ayağına sıktı” demişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından ve kamuoyunda yükselen seslerin tepkiye dönüşmesi sonrası TFF daha önce sahip çıktığı Kuntz ile yolları ayırma kararı aldı. Kuntz dün gece Almanya'nın Frankfurt şehrinden kalkan Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçak, 23:00 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Türkiye’ye gelen Kuntz’a Riva’da yapılan toplantıyla ayrılık kararı tebliğ edildi.

Stefan Kuntz, 20 Eylül 2021’de resmi sözleşmeyi imzalamış ve A Millileri Şenol Güneş’ten devralmıştı. 60 yaşındaki çalıştırıcı, görevdeki iki yılını doldurmasına günler kala görevden alındı. Milli takımın başında 20 maça çıkan Stefan Kuntz, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak maç başına 1.95 puan ortalaması yakaladı.

2010’DAN BU YANA 6. HOCA



Ermenistan beraberliği ve Japonya hezimetinin ardından iplerin koptuğu basın toplantısı ile Stefan Kuntz’un kamuoyu önündeki çöküşü de geldi.

Kuntz’un sözleri kadar oyuncularını suçlaması da ciddi durumu gözler önüne serdi. Milli Takım’daki Alman modeli çöktü. Saha içi kadar saha dışı sorunlar da Ay-Yıldızlıların bunalımda olduğunu gösterdi.

20 YILDA 10. HOCA DEĞİŞİKLİĞİ

Ersun Yanal / Nisan 2004-Haziran 2005

Fatih Terim (2. dönemi) / Ağustos 2005-Ekim 2009

Oğuz Çetin / Şubat 2010-Temmuz 2010

Guus Hiddink / Ağustos 2010-Kasım 2011

Abdullah Avcı / Kasım 2011-Ağustos 2013

Fatih Terim (3. dönemi) / Ağustos 2013-Temmuz 2017

Mircea Lucescu / Ağustos 2017-Şubat 2019

Şenol Güneş (2. dönemi) / Mart 2019-Eylül 2021

Stefan Kuntz / Eylül 2021-Eylül 2023

EURO 2024 İÇİN EKİM AYI KRİTİK!

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri’nde 12 Ekim’de Hırvatistan deplasmanına çıkacak. Ay-yıldızlılar ardından 15 Ekim’de Letonya’yı konuk edecek.

D Grubu’nda 5 maç yapan Türkiye 10 puanla 2. sırada yer alırken, 1 maç eksik olan Hırvatistan aynı puanla lider durumda. 5’er maç oynayan Ermenistan ile Galler de 7’şer puanla 3 ve 4. sırayı paylaşıyor.

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