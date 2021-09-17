Son dakika | Almanya Futbol Federasyonu açıkladı! Stefan Kuntz’un sözleşmesi feshedildi…

Almanya Futbol Federasyonu, U21 Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını açıkladı. TFF, 58 yaşındaki teknik adamla prensip anlaşmasına varmıştı.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz, Almanya Futbol Federasyonu ile sözleşmesini feshetti.

Almanya Futbol Federasyonu DFB, Stefan Kuntz’un Türkiye Milli Takımı’nı çalıştıracağı için sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. DFB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Almanya Futbol Fderasyonu, Stefan Kuntz’un Türkiye milli takımının teknik direktörü olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile çalışabilmesi için mevcut sözleşmesinin iptal edilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

Stefan Kuntz’un Alman U21 milli takımındaki başarıları ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle DFB, bu anlaşmayı engellemek istemedi. Bu adım Türk ve Alman futbolu arasındaki dostluğun da bir ifadesidir.”

The DFB presidential board has unanimously decided to dismiss Stefan Kuntz from his current contract as U21s coach should he agree with the Turkish football association to work as head coach of the Turkey national team. pic.twitter.com/NpFUY0Hc6W — Germany (@DFB_Team_EN) September 17, 2021

YARDIMCISININ TÜRK OLMASI BEKLENİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'in ardından boşta kalan A Milli Takım Teknik Direktörü koltuğu için Stefan Kuntz isminde karar kıldı. İstanbul'da Hamit Altıntop ile görüşen ve prensip anlaşmasına varılan Alman hoca yönetim kuruluna sunuldu ve yönetim tarafından oy çokluğu ile kabul gördü.

Yönetimde yerli teknik adam isteyenler de olurken, daha fazla oy alan Kuntz + yerli yardımcı antrenör formülü oldu. Stefan Kuntz, yardımcılarını da belirledikten sonra Türkiye'ye dönecek. Anlaşmanın 2024'e kadar olacağı ve milli takımda yeni bir sistem geliştirileceği de belirtildi.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Stefan Kuntz, 2016-17 ve 2020-21’de Almanya U21 Milli Takımı’nı Avrupa şampiyonluğuna taşırken sayısız yıldızın da yetişmesinde pay sahibi oldu. 8 Ekim’de Norveç ve 11 Ekim’de Letonya ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye, 2022 Katar Dünya Kupası yolunda en kritik karşılaşmalarını oynayacak.