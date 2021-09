Son dakika | Almanya Futbol Federasyonu açıkladı! Stefan Kuntz’un sözleşmesi feshedildi…

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz, Almanya Futbol Federasyonu ile sözleşmesini feshetti.

Almanya Futbol Federasyonu DFB, Stefan Kuntz’un Türkiye Milli Takımı’nı çalıştıracağı için sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. DFB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Almanya Futbol Fderasyonu, Stefan Kuntz’un Türkiye milli takımının teknik direktörü olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile çalışabilmesi için mevcut sözleşmesinin iptal edilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

Stefan Kuntz’un Alman U21 milli takımındaki başarıları ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle DFB, bu anlaşmayı engellemek istemedi. Bu adım Türk ve Alman futbolu arasındaki dostluğun da bir ifadesidir.”

The DFB presidential board has unanimously decided to dismiss Stefan Kuntz from his current contract as U21s coach should he agree with the Turkish football association to work as head coach of the Turkey national team. pic.twitter.com/NpFUY0Hc6W

— Germany (@DFB_Team_EN) September 17, 2021