Son dakika… Antalyaspor-Beşiktaş kupa finali hakkında seyirci kararı

İzmir, Türkiye Kupası’nda yarın 12 yıl sonra finale ev sahipliği yapacak. Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak finalde, aynı statta iki gün önce 16’ncı şampiyonluğunu kutlayan Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), final maçında taraftar alınıp alınmayacağı ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, daha önce 3’te 1 oranında stadyuma seyirci alınacağı şeklindeki kararın yeniden değerlendirildiği belirtildi. Yapılan değerlendirme sonrası tribüne seyirci alınmamasına karar verildi.

İki takıma da 250’şer kişilik kontenjan ayırıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 16 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek “Kademeli Normalleşme Tedbirleri” genelgesi sonrasında, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250'şer kişilik kontenjan ayrılmıştır. ”

TFF’nin, 9 Mayıs 2021 tarihinde yaptığı açıklamada ise “Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacaktır. Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır” denilmişti.

“ÜZÜNTÜ İLE BELİRTİR…”

Antalyaspor Kulübüi, sosyal medya hesabından karar ile ilgili yaptığı açıklamada “18 Mayıs Salı günü Beşiktaş ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin seyircisiz olacağı tarafımıza iletilmiştir. Taraftarımız ile bir arada olamayacağımızı üzüntü ile belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.

İZMİR BEŞİKTAŞ’A UĞURLU GELİYOR

İzmir’de henüz 2 gün önce 2-1’lik Göztepe galibiyetiyle Galatasaray’ı yalnız 1 gol averajı farkla geçip şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, aynı kentte 2006-2009 arasında 3 kez yapılan Türkiye Kupası finallerinin hepsinde kupaya uzandı.

Siyah-beyazlı ekip İzmir Atatürk Stadı’ndaki final organizasyonlarında 2005-2006 sezonunda 3 Mayıs 2006’daki finalde Fenerbahçe’yi uzatmada 3-2 yenerek kupayı havaya kaldırdı. Ertesi yıl 2006-2007 sezonunda 9 Mayıs 2007’deki final maçında Erciyesspor’u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Beşiktaş, 2008-2009 sezonunda 13 Mayıs 2009’daki finalde yine Fenerbahçe’yi 4-2 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, bu sezon corona virüsü pandemisi nedeniyle tek maçlı eleme usulüne göre oynanan kupada Tarsus İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve Medipol Başakşehir’i eledi.

ANTALYASPOR İLK PEŞİNDE

Tarihinin 2’nci kupa finaline İzmir’de çıkacak Antalyaspor, bir ilki gerçekleştirip kupayı havaya kaldırmaya çalışacak. Kırmızı-beyazlı ekip ilk ve son olarak 2000 yılında finale çıktı. Antalya, o sezon Galatasaray’la Diyarbakır’da oynadığı kupa finalini kaybetti.

Kupaya bu sezon 4’üncü turdan katılan Antalyaspor, sırasıyla Pendikspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor’u saf dışı bıraktı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tarihi bir ilki gerçekleştirmek isteyen Antalyaspor, kupayı kazandığı takdirde UEFA Avrupa Ligi’nde boy gösterecek. Akdeniz temsilcisi, yeni sezon öncesi lig şampiyonu Beşiktaş’la Süper Kupa finali de oynayacak.