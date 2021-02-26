Son dakika Bakan Kasapoğlu açıkladı! Bölgesel Amatör Lig 17 Nisan’da başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, corona virüs salgını sebebiyle ara verilen Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının 17 Nisan Cumartesi günü başlayacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada Bölgesel Amatör Lig'in 17 Nisan'da oynanmaya başlayacağını belirtti. Bakan Kasapoğlu konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Bölgesel Amatör Lig” için beklenen gün geldi. BAL müsabakalarının başlama düdüğü 17 Nisan'da çalıyor! Tüm takımlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Sağlıkla, dostlukla geçecek başarılı bir lig diliyorum. Detaylar TFF tarafından açıklanacaktır.“