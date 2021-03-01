Son dakika | Barcelona Kulübü karıştı… Eski başkan Josep Bartomeu tutuklandı!

Dünya devi Barcelona şoke eden bir gelişme ile sarsıldı… Katalonya polis teşkilatı Mossos d’Esquadra bu sabah saatlerinde Barcelona kulüp binası ve ofislerine gelerek ‘BarcaGate’ operasyonu kapsamında arama yaptı. Barcelona’ya tam anlamıyla bir baskın yapan polis ekipleri kulüpteki belgelere el koyarak bazı yöneticiler ve eski başkan Josep Bartomeu’u gözaltına aldı.

Yerel radyo istasyonu SER Catalunya, Katalan polisinin (Los Mossos d’Esquadra) devam eden ‘Barcagate’ soruşturması kapsamında bu sabah FC Barcelona’nın Camp Nou ofislerinde arama yaptığını doğruladı.

SAHTE HESAPLAR KULLANARAK İTİBAR ZEDELEMEKLE SUÇLANIYOR

Dava, futbol kulübü ile sosyal medya şirketi I3 Ventures arasındaki bir sözleşmeyi konu alıyor. ‘BarcaGate’ operasyonu kapsamında gözaltına alınan Josep Bartomeu, kulüp üstünde etkisi olan Messi, Pique ve Xavi gibi isimleri, sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla itibarlarını zedelemeye çalışması ve yolsuzluk nedeniyle suçlanıyor.

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Dava Eylül 2020’de Barcelona’nın sosyal medya şirketi I3 Ventures hesaplarına gönderilen 200 bin Euro’luk ödemenin ardından ‘açık yolsuzluk işareti’ olarak açılmıştı.

Kulüp o dönem konunun araştırılması için denetim ajansı Price Waterhouse Coopers ile anlaşmıştı. Skandal olayın ortaya çıkmasının ardından 7 üst düzey yönetici (Emili Roussaud, Enrique Tombas, Silvio Elías, Josep Pont, Maria Teixidor, Noelia Ronero ve Jordi Calsamiglia) kulüpten ayrılmak zorunda kaldı.