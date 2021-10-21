Son dakika… Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!

Süper Lig'de 25 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

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Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu… MHK kritik 90 dakikada görevi Fırat Aydınus’a verdi. 47 yaşındaki Fırat Aydınus bu sezon Süper Lig’de 5 maça çıktı, 9 kez sarı kartını kullandı. Bu 5 maçın 2’sini ev sahibi, 2’sini deplasman takımı kazanırken, bu 5 maçta BJK, FB ve GS galibiyet alamadı.

FENERBAHÇE MAÇINA HALİL UMUT MELER

Fenerbahçe – Alanyaspor maçını, sarı-lacivertlilerin Trabzonspor karşılaşmasında VAR hakemi olarak görev yapan Halil Umut Meler yönetecek. Trabzonspor maçının hakemi Ali Şansalan ise bu hafta MHK tarafından orta hakem olarak görevlendirilmedi.

İşte Süper Lig’de 10. haftada görev alacak diğer hakemler: