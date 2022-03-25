Son dakika… Beşiktaş, Valerien Ismael’i KAP’a bildirdi

Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Valerien Alexander Ismael ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Siyah beyazlı yönetimin ön anlaşmaya vardığı Valerien Ismael, perşembe 23:30 sularında İstanbul’a gelmişti. İsmael, yapılacak son görüşmelerin ardından sağlık testlerine girecek ve ardından imzayı atacak.

TRABZON MAÇINDA SAHADA

Valerian Ismael, ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacak. Siyah-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı 46 yaşındaki teknik adam Manchester’dan havalanan uçak ile İstanbul Havalimanı’na indi.

Valerien Ismael’i Beşiktaş Kulübü yetkilileri karşılarken, kendisini bekleyen özel araç ile havaalanından ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcının Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Valerien Ismael, daha önce Almanya ekiplerinden Wolfsburg, Avusturya takımlarından Lask Linz ve İngiltere’de de West Bromwich Albion ile Barnsley’i çalıştırmıştı.