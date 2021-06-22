Beşiktaş’ta Sergen Yalçın hakkında son karar verildi

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ı hem lig hem de kupada mutlu sona ulaştıran Sergen Yalçın’ın devam edip etmeyeceği şeklindeki soru yanıtını buldu. Beşiktaş yönetimi, yapılan son görüşme sonrası Sergen Yalçın ile anlaşma sağladı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Teknik Direktör Sergen Yalçın arasında gerçekleştirilen toplantı sonrası taraflar anlaşmaya vardı.

Sözleşmesi bittikten sonra yönetim ile Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmelerde uzun süre sonuç alınamamıştı. İmzaların atılmaması nedeniyle Beşiktaş camiasında tedirginlik artarken, üçlü zirvenin ardından 48 yaşındaki teknik direktörle devam kararı çıktı. Emre Kocadağ’ın evindeki görüşme sonrası, Sergen Yalçın ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi “Hayırlı olsun. İşimizi bitirdik, hayırlısıyla yola devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Beşiktaş’ın Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı kazandığı sezonun bitmesinden 40 güne yakın süre geçmesinin ardından anlaşılan Sergen Yalçın ile resmi sözleşmenin en kısa zamanda atılması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ’TAN PAYLAŞIM

Beşiktaş Kulübü, Sergen Yalçın ile anlaşmaya varıldığı resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ’ın birlikte çekilmiş fotoğrafı ile birlikte “10’un yeri burası” ifadesine yer verildi.