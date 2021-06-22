Son dakika… Beşiktaş’ta Sergen Yalçın şoku! ‘Dönüşü yok artık’

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ı şampiyonluğa taşıyan Teknik Direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı yönetim ile anlaşamadı. Sözleşmesi sona eren ve haftalardır Beşiktaş yönetimi ile yeni kontrat konusunda görüşmeleri yapan Sergen Yalçın ile anlaşma sağlanmadığını Rıdvan Dilmen duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Rıdvan Dilmen şu ifadelere yer verdi:

“Haber sitelerini okuyunca şok oldum!! Sergen Yalçın ‘Beşiktaş yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek’ yazıyor! Hemen Sergen Yalçın hocamızı aradım! Haftada birkaç kez görüşüyordum! Süreç uzadıkça her gün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, ‘Yazabilirsin Hocam’ dedi. ‘Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım’ dedi.”

Haber sitelerini okuyunca şok oldum!! Sergen Yalçın Bjk yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek yazıyor! Hemen Sergen Yalçın hocamızı (kardeşimi) aradım! Haftada birkaç kez görüşüyordum! — Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8) June 21, 2021

Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın ve Beşiktaş yönetiminin bir şekilde yeniden bir araya gelmesini arzuladığını da belirtirken “Ben yine de; Beşiktaş Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya gelmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! Beşiktaş – Sergen Yalçın kopması beni Fenerbahçeli bir futbol adamı olarak üzdü. Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım” yorumunda bulundu.