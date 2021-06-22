Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Beşiktaş’ta Sergen Yalçın şoku! ‘Dönüşü yok artık’

Beşiktaş ile yeni sözleşme görüşmeleri yürüten Sergen Yalçın'ın, yönetimle anlaşamadığı ve gelecek sezon Beşiktaş'ın başında olmayacağı öğrenildi.

Güncellenme: 01:02, 22/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Son dakika… Beşiktaş’ta Sergen Yalçın şoku! ‘Dönüşü yok artık’

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ı şampiyonluğa taşıyan Teknik Direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı yönetim ile anlaşamadı. Sözleşmesi sona eren ve haftalardır Beşiktaş yönetimi ile yeni kontrat konusunda görüşmeleri yapan Sergen Yalçın ile anlaşma sağlanmadığını Rıdvan Dilmen duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Rıdvan Dilmen şu ifadelere yer verdi:

“Haber sitelerini okuyunca şok oldum!! Sergen Yalçın ‘Beşiktaş yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek’ yazıyor! Hemen Sergen Yalçın hocamızı aradım! Haftada birkaç kez görüşüyordum! Süreç uzadıkça her gün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, ‘Yazabilirsin Hocam’ dedi. ‘Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım’ dedi.”

Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın ve Beşiktaş yönetiminin bir şekilde yeniden bir araya gelmesini arzuladığını da belirtirken “Ben yine de; Beşiktaş Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya gelmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! Beşiktaş – Sergen Yalçın kopması beni Fenerbahçeli bir futbol adamı olarak üzdü. Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım” yorumunda bulundu.

İlginizi ÇekebilirBeşiktaş'ta tehlikeli sessizlik: Sergen YalçınBeşiktaş'ta tehlikeli sessizlik: Sergen Yalçın
Beşiktaş Futbol Haber Sergen Yalçın son dakika sosyal medya tweet Twitter
Yayınlanma Tarihi:00:46,