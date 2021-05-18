Son dakika… Beşiktaş’tan şampiyonluk kutlamalarında seyirci kararı

Beşiktaşın Süper Lig şampiyonluk kupasını alacağı tarih ve saat belli oldu. Beşiktaş, şampiyonluk kupasını yarın saat 19.03’te Vodafone Parkt’a gerçekleştirilecek törenle alacak.
Öte yandan Beşiktaş, 19 Mayıs’ta düzenlenecek kupa törenine, Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında taraftar alınmayacağını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Süper Lig 2020-21 sezonu şampiyonu Beşiktaşımız, şampiyonluk kupasına 19 Mayıs Çarşamba günü saat 19.03'te Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek törenle kavuşacak.
Kupa töreni ve lazer gösterisi, saat 21.15'te sona erecek.
Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında Vodafone Park'a taraftar alınmayacak.
Beşiktaşlı sanatçıların birbirinden güzel şarkılarla renk katacağı kupa törenimiz, beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.”