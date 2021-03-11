Son dakika… Caner Erkin hakkında son karar verildi

Fenerbahçe’de, Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesi Caner Erkin’e af çıktı. Caner Erkin, takımın yapacağı antrenmanda yer alacak. İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Pelkas da antrenmanda yer alacak. Caner Erkin, görev verilmesi halinde Gençlerbirliği maçında takımdaki yerini alabilecek.

Sakatlıkları bulunan Sinan ve Mesut antrenmanda yer almayacak. Belinde ağrıları olan Sadık’a ise özel program uygulayacak.

TRABZONSPOR MAÇINDAN ÖNCE KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Caner Erkin'in, Trabzonspor maçı öncesi hafta içi takımla yapılan toplantıda “Fenerbahçe böyle oynamaz daha çok hücum yapmalıyız” diye bir ifade kullandığı ve bu yorumun Erol Bulut'un hoşuna gitmediği öğrenilmişti.

Disiplinsiz hareketleri nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan ve o günden beri takımdan ayrı çalışan Caner Erkin, Gençlerbirliği maçıyla takıma dönecek.

Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyet arasında yapılan toplantının ardından Caner Erkin'in takıma yeniden dahil edilmesine karar verildi.