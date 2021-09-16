Son dakika | Dusan Ivkovic hayatını kaybetti

Ülkemizde daha önce Anadolu Efes’i de çalıştıran efsanevi koç Dusan Ivkovic, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Yugoslav, Sırp ve Avrupa basketbolunun büyük efsanelerinden Dušan Duda Ivković, 78 yaşında hayatını kaybetti. Sırbistan Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre efsanevi baş antrenör Dusan Ivkovic, akciğerlerinde sıvı toplanması nedeniyle Belgrad'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dušan Ivković 29 Ekim 1943’te Belgrad’da doğdu. Tüm zamanların en başarılı Avrupalı ​​koçlarından biri olarak tarihe geçti. Ivkovic, kariyerinde birçok yerel kupanın yanı sıra 1979 Koraç Kupası, 1997 ve 2012 EuroLeague şampiyonlukları, 2000 Saporta Kupası şampiyonluğu, 2006 ULEB Cup şampiyonluğu da yaşamıştı.

Ivkovic, EuroLeague Efsaneleri arasına katılmış ve EuroLeague'de 2012 yılın koçu ödülünü de kazanmıştı. Ülkemizde ise lacivert-beyazlı ekiple 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası zaferleri yaşamıştı.