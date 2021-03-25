Fatih Terim’e 2 maç men cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e 2 maç ceza verdi.
TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:
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- 1- BEŞİKTAŞ A.Ş.nin, 21.03.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
- 2- YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu TEENAGE LINGANI HADEBEnin, 20.03.2021 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
- 3- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu RICARDO MANUEL DA SILVA SA PINTOnun, 20.03.2021 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDTnin 36/2 ve 35/4. maddesi uyarınca 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
- Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu RICARDO MANUEL DA SILVA SA PINTOnun, tedbire uymama eylemi ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
- Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. görevlisi SOTIRIOS ROUSSISin, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. hakkında, sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. başkanı MEHMET BÜYÜKEKŞİ hakkında, sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
- 4- GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM’in, 19.03.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, FDTnin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDTnin 12. Maddesinin uygulanması suretiyle neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü ÜMİT DAVALA’nın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDTnin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT’nin 12. Maddesinin uygulanması suretiyle neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
- 5- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.nin, 19.03.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. antrenörü YILMAZ BALın, akredite edilmediği soyunma odasına girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”