Son dakika | Fenerbahçe Emre Belözoğlu’nun yardımcısı Erdinç Sözer’i açıkladı

Fenerbahçe’de Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu’nun geçtiğimiz günlerde sinyalini verdiği yardımcı hoca resmen açıklandı. Sarı lacivertli kulüp uzun yıllar Almanya Bundesliga’da çeşitli takımlarda görev yapan 52 yaşındaki çalıştırıcı Erdinç Sözer ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada Sözer’in sezonun geri kalan bölümünde Emre Belözoğlu’nun yardımcısı olarak teknik ekibe dahil edildiğini duyurdu.

İŞTE FENERBAHÇE’DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Uzun yıllar boyunca Bundesliga'da görev yapan antrenör Erdinç Sözer, Fenerbahçe teknik ekibine katıldı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Almanya’da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı.

Sözer sezonun geri kalan kısmında Teknik Sorumlumuz Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacak. Gösterdikleri işbirliği ve anlayıştan dolayı Hertha Berlin Kulübü ve Teknik Direktör Labbadia'ya teşekkürlerimizi sunarız.

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Uzun yıllar boyunca Bundesliga'da görev yapan antrenör Erdinç Sözer, Fenerbahçe teknik ekibine katıldı. https://t.co/wAuCOcUnXM pic.twitter.com/femY1ZjaJo — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 31, 2021

3 BÜYÜKLERDEN BİRİNİ ÇALIŞTIRMAK İSTİYORDU

Antrenörlük kariyerine 2003 yılında Almanya’nın Darmstadt takımında başlayan Erdinç Sözer, uzun yıllardır Alman teknik adam Bruno Labbadia’nın yardımcısı olarak görev aldı. Sözer, son olarak Hertha Berlin’de yine Labbadia’nın yardımcısı olacak görev alıyordu. Tecrübe ve bilgisiyle ön plana çıkan Sözer, antrenörlük kursunu en iyi notla bitiren teknik adamlar arasındaydı. Eddy lakaplı Türk antrenör, daha önce verdiği röportajlarda hedefinin 3 büyüklerden birini çalıştırmak olduğunu söylemişti.

‘FENERBAHÇE’YE HER ŞEYİMİ VERMEK İSTİYORUM’

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenman saat 11.30'da başladı.

Yardımcı antrenör olarak Futbol A Takım teknik heyetine dahil edilen Erdinç Sözer'i idman öncesi oyunculara tanıtan Emre Belözoğlu, “Erdinç hocam aramıza katıldı. Bundesliga ve Almanya'nın diğer liglerinde de yıllarca görev yapmış ve Türkiye'de de bir dönem Fenerbahçe'de bizlerle beraber olmuştu. Tecrübeli ve bize çok faydasının olacağına inanıyorum. Ailemize hoş geldin” ifadelerini kullandı.

Yardımcı antrenör Erdinç Sözer de, “Bu imkanı bulduğum için teşekkürler. Emre'ye yardımcı olmak, kalan haftalarda da Fenerbahçe'ye her şeyimi vermek istiyorum. Çok zamanımız yok. Ligin kalan sürecinde elimizden geleni yapmalıyız. İnşallah beraber başarılı olacağız. İstekli bir şekilde bugün güzel bir idman yapalım. Güzel bir başlangıç dileğiyle” dedi.