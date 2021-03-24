Son dakika Fenerbahçe’de bir futbolcunun da corona testi pozitif çıktı

Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile oynadıkları maçtan sonra kadroda olmayan bir futbolcunun corona testinin pozitif çıktığını açıklayan Fenerbahçe, Pazartesi günü yaptığı açıklamada 3 futbolcunun daha corona olduğunu duyurmuştu.

Artan vaka sayıları sonrasında sarı-lacivertliler akşam saatlerinde bir açıklama daha yaparak toplam sayısının 5’e çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Yaşanan vakalar sonrası dün kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz izolasyona alınmış olup tedavisine başlanmıştır.”