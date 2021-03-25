SON DAKİKA | Fenerbahçe’de Erol Bulut ile yollar ayrıldı! Emre Belözoğlu…

Süper Lig’de şampiyonluk umutları azalan Fenerbahçe, milli ara sırasında Teknik Direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını, kalan maçlarda takımın başında Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun görev alacağı belirtildi.

Sezon başında göreve getirilen Teknik Direktör Erol Bulut, 31 hafta sonunda 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 59 puan topladı. Ligde üçüncü sırada yer alan sarı lacivertliler, bir maçı eksik lider Beşiktaş’ın 5 puan, ikinci sıradaki Galatasaray’ın ise 2 puan gerisinde bulunuyordu. Sarı lacivertliler Erol Bulut yönetiminde, Türkiye Kupası’na ise Çeyrek Final’de Başakşehir’e yenilerek veda etmişti.

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İşte Fenerbahçe’den yapılan Erol Bulut ve Emre Belözoğlu açıklaması:

2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.

Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.

Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır.

Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ