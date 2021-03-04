Son dakika | Fenerbahçe’de Mesut Özil şoku! Bileği döndü…

Fenerbahçe’nin Antalyaspor’u ağırladığı mücadeleye ilk 11’e başlayan Mesut Özil sakatlık geçirerek maça devam edemedi. Oyun alanından sedye ile alınan yıldız futbolcunun ayak bileğinin döndüğü bilgisine ulaşıldı.

Sarı lacivertlilerin yıldız transferi 66’ıncı dakikada Antalyasporlu Fredy ile girdiği ikili mücadelenin ardından acı içinde yerde kaldı.

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SEDYE İSTENDİ VE İRFAN CAN GİRDİ

Tedavi için sağlık ekipleri hemen oyun alanına girerken Özil, saha kenarına çıktı ve sedye istendi. Bileği dönen ve üzerine basamayan Özil, sedye ile oyun alanından çıkarılırken yerine İrfan Can Kahveci dahil oldu. İrfan Can, sarı lacivertli formayı ilk kez Antalyaspor maçında giymiş oldu.

Mesut Özil maçın ilk yarısında çok net bir pozisyonu boş kaleye kaçırmıştı.

32 yaşındaki futbolcunun sol ayak bileğinde sorun olduğu ve durumun ciddiyetinin yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı belirtildi.



Fotoğraflar: Fatih Erdoğdu

Fenerbahçe’nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mesut Özil, sarı lacivertli forma ile 5’i lig 1’i kupa olmak üzere 6 maça çıktı ve henüz gol-asist katkısı sağlayamadı.