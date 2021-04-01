Son dakika | Fırat Aydınus’un corona virüsü testi pozitif çıktı

Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak Hatayspor Galatasaray maçına atanan hakem Fırat Aydınus’un corona virüsü testinin pozitif çıktı. 3 Nisan Cumartesi günü saat 19:00’da oynanacak mücadele öncesi Aydınus’tan gelen haber büyük şaşkınlık yarattı.

Şampiyonluk yolunda kritik haftalara girdiğimiz bu dönemde Merkez Hakem Kurulu’nun yaptığı iki atama oldukça dikkat çekiciydi. Halil Umut Meler üst üste iki fikstürde Beşiktaş’ın maçına verilirken Fırat Aydınus da 2018’den sonra ilk kez bir Galatasaray mücadelesinde görevlendirilmişti.

2 YIL 5 AY SONRA GÖREV ALACAKTI

833 gün sonra Galatasaray maçına atanan Fırat Aydınus’un rutin olarak gerçekleştirilen corona virüsü testinin pozitif çıkması sonrası MHK’nın maça yeni bir atama yapması bekleniyor. Fırat Aydınus’un yerine atanacak hakemin corona virüsü testine gireceği ve negatif sonuç vermesi halinde resmen açıklanacağı öğrenildi.

Fırat Aydınus, 2 Kasım 2018’deki Fenerbahçe derbisinin ardından ilk kez bir Galatasaray maçına verilmişti. 2-2’lik eşitlikle biten derbinin sonlarında üç kırmızı kart çıkmıştı. Terim maçın ardından Aydınus’a tepki göstermiş ve “Oyunu Fırat’a (Aydınus) kadar ve Fırat’tan sonra diye ikiye ayırabiliriz. Harika oynayan bir Galatasaray vardı. Hoşuna gitmedi Fırat’ın. O devamlı maçın önüne geçmek ister. Maçın iyi ve centilmence devam etmesi büyük ihtimalle hoşuna gitmemiştir” demişti.

FATİH TERİM’E 10 MAÇ CEZA GELMİŞTİ

Fatih Terim ile hakem Fırat Aydınus arasında derbi sırasında ve sonrasında tartışmalar yaşanmıştı. Fırat Aydınus, Fatih Terim’in sözleriyle ilgili bir rapor yazmış ve daha sonra Terim 10 maç ceza almıştı.