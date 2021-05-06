Son dakika… Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den flaş karar! Aday olmayacak…

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz flaş bir karara imza attı… 71 yaşındaki Cengiz, 2018 yılından beri devam ettirdiği başkanlık görevine veda edeceğini ve yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Mustafa Cengiz, ”Galatasaray Spor Kulübü’nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm” ifadelerini kullandı. Galatasaray Kulübü’nde olağan seçimli genel kurul toplantısının 22 Mayıs’ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs’ta gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

GALATASARAY’DA SEÇİM EN GEÇ HAZİRAN’DA

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısının en geç haziran ayında yapılacağını duyurmuştu.

Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Camiamız hiç merak etmesin, kulübümüz olağan seçimi en geç haziran ayı içerisinde yapılacaktır.” ifadesini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüpte daha önce 22 Mayıs’ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs’ta yapılacağı açıklanan olağan seçimli genel kurul toplantısı, yönetim tarafından iptal edilmişti.

Fatih Altaylı da konu hakkında Twitter hesabından belge paylaşarak, “İstanbul Valiliği, Galatasaray yönetimine seçim iptalini devlete bağlayamazsın. Seçim genel kurulunu yapabilirsin diye resmi yazı yolladı” ifadelerine yer verdi.

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EŞREF HAMAMCIOĞLU’NDAN ERTELEME TEPKİSİ

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısının ancak kanunlar ve tüzük çerçevesinde iptal olabileceğini söyledi. Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulüp yönetiminin, 22 Mayıs’ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs’ta gerçekleştirileceği duyurulan genel kurul toplantısını iptal etmesine tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı yönetimi kararından dönmeye çağıran Hamamcıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Galatasaray Spor Kulübünde seçim ancak kanunlar ve tüzük çerçevesinde iptal olabilir. Tek bir kişinin keyfi kararı veya bazı art niyetli hesapların neticesinde seçimlerin iptal edilmesi, benim ve arkadaşlarımın bizzat itirazımızı yükselttiğimiz zihniyetin göstergesidir.

Galatasaray bu badireyi de atlatacaktır. Bunu hep birlikte atlatacağız. Seçimi de hep birlikte yapacağız. Şunu da belirtmem gerekir, bu utanç vesikası karardan derhal dönülmelidir. Etkin pişmanlık gösterilmelidir. Yoksa son pişmanlık fayda etmez. Galatasaray bunun hesabını sorar. Galatasaray’a güvenelim.”