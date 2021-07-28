Son dakika | Galatasaray Patrick Van Aanholt’ı KAP’a bildirdi

Ve Galatasaray’da bir transfer daha noktalandı… Sarı kırmızılılar Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Alpaslan Öztürk, Alexandru Cicaldau ve Sacha Boey ile sözleşme imzalayan Galatasaray bir transferi daha noktaladı.

Geçtiğimiz günlerde ailesi ve menajeriyle İstanbul’a gelen tecrübeli savunmacı için KAP bildirimi yapıldı.

İşte Galatasaray’dan yapılan KAP açıklaması:

“Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık anlaşma yapılmıştır.”

Profesyonel kariyerine İngiliz devi Chelsea'de başlayan Patrick van Aanholt, son olarak Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace takımının formasını giydi. Yıldız futbolcu, Hollanda Milli Takımı formasını ise 19 kez terletti. Patrick van Aanholt, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) da ‘Portakallar'ın başarısı için ter döktü.

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Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden yeni transferinin kariyerini paylaştı:

1990 Hollanda doğumlu olan Patrick van Aanholt, futbolculuk kariyerine PSV Eindhoven'ın altyapısında başladı. 2007 yılında yüksek potansiyel görülerek PSV altyapısından Chelsea altyapısına transfer edilen Hollandalı oyuncu, bu adımın ardından kariyerinin büyük bir bölümünü İngiltere'de geçirdi.

2007 yılından 2012 ocak ayı dönemine kadar Chelsea, Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan formalarını kiralık olarak giydi. 2012 yılının ara transfer döneminde ülkesinin takımlarından Vitesse'ye kiralık olarak transfer oldu. Bir buçuk sene süren Vitesse serüveninin ardından Sunderland'e kalıcı transfer gerçekleştirdi. Burada geçirdiği başarılı 3,5 sezonun ardından Crystal Palace 10,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Van Aanholt'u renklerine kattı. Hollandalı sol bek oyuncusu, sözleşmesinin sonuna kadar burada kaldı ve son olarak Galatasarayımıza katıldı.

İngiltere Premier Ligi'nde 213 maç oynayan Patrick van Aanholt, 21 gol ve 15 asistlik performans ortaya koydu. Hollanda Eredivisie'de de 67 maçta 5 gol ve 7 asistle boy gösterdi.

19 Kasım 2013'te ilk defan Hollanda A Milli Takımı ile tanışan oyuncu, A milli formayı 19 kez sırtına geçirdi.